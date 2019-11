«Нафтогаз» заявил об отсутствии новых официальных писем «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» не получал новых официальных писем от российского «Газпрома». Об этом в понедельник, 18 ноября, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Топ-менеджер на своей странице в Facebook опубликовал картинку с подписью «look at all that mail not being delivered».

Ранее в понедельник стало известно, что «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение продлить транзитный контракт на год или заключить новый. Обязательным условием для продления контракта российская сторона назвала, в частности, взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах.

14 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что риск прекращения транзита газа через украинскую территорию сохраняется. Причиной российский лидер назвал действия «Нафтогаза», который подал новый иск к «Газпрому», что обострило ситуацию.

Действующий контракт на транзит российского газа в страны Европы через Украину истекает 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения.

Источник: Газета Известия