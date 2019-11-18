«Нафтогаз» заявил об отсутствии новых официальных писем «Газпрома»

18 ноября 2019     20
«Нафтогаз» заявил об отсутствии новых официальных писем «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» не получал новых официальных писем от российского «Газпрома». Об этом в понедельник, 18 ноября, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Топ-менеджер на своей странице в Facebook опубликовал картинку с подписью «look at all that mail not being delivered».

Ранее в понедельник стало известно, что «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение продлить транзитный контракт на год или заключить новый. Обязательным условием для продления контракта российская сторона назвала, в частности, взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах.

14 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что риск прекращения транзита газа через украинскую территорию сохраняется. Причиной российский лидер назвал действия «Нафтогаза», который подал новый иск к «Газпрому», что обострило ситуацию.

Действующий контракт на транзит российского газа в страны Европы через Украину истекает 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения.

Источник: Газета Известия

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