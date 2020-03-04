«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока — 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».

«Игра пока не закончена. Россия попытается создать свои технические возможности, чтобы завершить строительство газопровода. Как мы все знаем, они не так хороши в создании эффективных и современных судов», — приводит его слова ТАСС в среду, 4 марта. Однако, по словам Кобылева, возможность есть, и украинская сторона ее обсуждает, в том числе «здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мертв».

Он назвал санкции против трубопровода «одним из главных шагов», который был предпринят. Глава правления «Нафтогаза» выразил надежду, что американское правительство продолжит действовать в том же направлении.

«Также важно, чтобы международные институты помогали новому правительству Украины завершить реформу корпоративного управления», — ответил он на вопрос о том, какие меры могут быть предприняты союзниками Киева для обеспечения энергетической безопасности Украины.

В середине февраля министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Россия не сможет самостоятельно достроить «Северный поток — 2» из-за отсутствия у «Газпрома» нужных технологий.

В свою очередь замминистра российской энергетики Павел Сорокин пообещал, что строительство газопровода завершат в конце 2020 — начале 2021 года.

После того, как декабре 2019 года основной субподрядчик строительства швейцарско-голландская компания Allseas приостановила работы по укладке труб для проекта по дну Балтики из-за американских ограничений, в России решили самостоятельно достроить газопровод.

Москва назвала санкции США жестом отчаяния при попытке заблокировать проект, который выгоден России и Европе, а также примером «недобросовестной экономической конкуренции».

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. США, Украина, Польше и страны Прибалтики выступают против проекта.

Вашингтон неоднократно отмечал, что хочет сам поставлять топливо на европейский рынок. Киев же выражал опасения из-за того, что может потерять доход от транзита российского газа.

Источник: Газета Известия