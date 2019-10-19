«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд

«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд для компенсации возможных потерь от прекращения транзита российского газа в Европу. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд», — заявил он в своем Facebook-аккаунте.

В Госдуме прокомментировали очередной иск украинского «Нафтогаза» к «Газпрому», назвав требования абсурдными.

«Могли попросить и $20, $50 и даже $100 млрд за упущенную прибыль. Ребята оказались очень скромные», — сообщил «Федеральному агенству новостей» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

И добавил, что у «Газпрома» нет обязательств по пролонгации транзита через Украину.

Источник: Газета Известия