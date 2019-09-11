Находившегося в розыске российского чиновника поймали на громкой музыке

11 сентября 2019     20
Находившегося в розыске российского чиновника поймали на громкой музыке

В Туапсе задержали бывшего вице-мэра Первоуральска Юрия Савина, объявленного в федеральный розыск после того, как он не явился на оглашение приговора по своему уголовному делу. Об этом изданию «Екатеринбург Онлайн» сообщили в пресс-службе областного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Соседи пожаловались в полицию на громкую музыку, доносящуюся из одного дома. Прибывшим по вызову сотрудникам правоохранительных органов мужчина представился своим настоящим именем, а предъявил документы на другое имя. Его задержали и выяснили, что он находится в розыске.

В настоящее время Савин ожидает этапирования из Туапсе в Екатеринбург.

Он скрылся в мае 2018 года, будучи под подпиской о невыезде по уголовному делу о вымогательстве. По версии следствия, в 2015 году, являясь депутатом городской думы Первоуральска, Савин решил помочь своему другу из фирмы «Нефтегазстрой» получить долг с компании «Металлинвест», отмечает издание «Урал Ведомости». Он в состоянии алкогольного опьянения вместе с подельниками ворвался в офис этой организации и избил ее директора Александра Базанова. Нападавшие заставили его написать долговую расписку на девять миллионов рублей.

Савин на оглашение приговора по этому делу не явился, суд заочно приговорил его к семи годам в колонии строгого режима и объявил в розыск.

Он получил широкую известность в городе после того, как в 2008 году на своем внедорожнике протаранил автомобиль с находившейся там любовницей. В то время Савин занимал пост вице-мэра Первоуральска.

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Источник: Лента.Ру

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