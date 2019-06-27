Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.

«На данном этапе сложно делать точные прогнозы, но, согласно первым расчетам, влияние сокращения туристического потока из России на экономику Грузии составит около $200-300 млн в течение оставшейся части года», — сказано в сообщении регулятора.

Отмечается, что «внешний шок» отразится на платежном балансе и курсе лари, который 27 июня достиг нового исторического минимума — 2,8470 лари за $1. Данный показатель на 7% превышает заложенный в бюджет Грузии на 2019 год курс 2,66 лари за $1. Таким образом, национальная валюта Грузии с начала 2019 года обесценилась на 6,5%, отмечает «Интерфакс».

Число российских туристов в Грузии снижается после введения 21 июня временного запрета на пассажирское авиасообщение с этой страной, полеты грузинских авиакомпаний в Россию также будут приостановлены. Соответствующий указ вступит в силу 8 июля.

Данная мера связана с массовыми протестами, вспыхнувшими в Тбилиси 20 июня после сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Во время мероприятия российский делегат, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, следуя протоколу, занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство ряда политических партий. Оппозиционеры демонстративно покинули помещение, призвали людей выйти на улицы города и вместе с протестующими попытались взять здание парламента Грузии штурмом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение о прекращении полетов вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в Грузии. МИД РФ также считает пребывание в этой стране небезопасным. По данным Ростуризма, сейчас в Грузии находятся 930 организованных российских туристов, все они вернутся на родину до 8 июля.

Источник: Газета Известия