Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

27 июня 2019     23
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.

«На данном этапе сложно делать точные прогнозы, но, согласно первым расчетам, влияние сокращения туристического потока из России на экономику Грузии составит около $200-300 млн в течение оставшейся части года», — сказано в сообщении регулятора.

Отмечается, что «внешний шок» отразится на платежном балансе и курсе лари, который 27 июня достиг нового исторического минимума — 2,8470 лари за $1. Данный показатель на 7% превышает заложенный в бюджет Грузии на 2019 год курс 2,66 лари за $1. Таким образом, национальная валюта Грузии с начала 2019 года обесценилась на 6,5%, отмечает «Интерфакс».

Число российских туристов в Грузии снижается после введения 21 июня временного запрета на пассажирское авиасообщение с этой страной, полеты грузинских авиакомпаний в Россию также будут приостановлены. Соответствующий указ вступит в силу 8 июля.

Данная мера связана с массовыми протестами, вспыхнувшими в Тбилиси 20 июня после сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Во время мероприятия российский делегат, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, следуя протоколу, занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство ряда политических партий. Оппозиционеры демонстративно покинули помещение, призвали людей выйти на улицы города и вместе с протестующими попытались взять здание парламента Грузии штурмом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение о прекращении полетов вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в Грузии. МИД РФ также считает пребывание в этой стране небезопасным. По данным Ростуризма, сейчас в Грузии находятся 930 организованных российских туристов, все они вернутся на родину до 8 июля.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации
ПАСЕ вернула полномочия российской делегации

26 июня стало известно, что ПАСЕ приняла резолюцию, которой вернула российской делегации полномочия в полном объёме. Это известие прокомментировал депутат …


Школа-коллегиум в Севастополе примет первых учеников уже в сентябре
Школа-коллегиум в Севастополе примет первых учеников уже в сентябре

К началу нового учебного года школа-коллегиум на проспекте Античный будет введена в эксплуатацию и откроет свои двери для первых учеников. Учебное …


Туристку из Тюмени эвакуировали с горы в Крыму
Туристку из Тюмени эвакуировали с горы в Крыму

Спасатели помогли эвакуировать туристку из Тюмени, которая оказалась на сложном уступе на горе Таракташ, сообщила пресс-служба МЧС по республике Крым …


Проезд к площадкам форума «Армия-2019» будет бесплатным
Проезд к площадкам форума «Армия-2019» будет бесплатным

28 июня в 10 утра на площади Нахимова пройдет церемония открытия военно-технического форума «Армия-2019». С приветствием к зрителям обратятся командующий …


ЕБРР выделит Украине €149 млн на модернизацию электросетей
ЕБРР выделит Украине €149 млн на модернизацию электросетей

Правительство Украины одобрило привлечение займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для модернизации электросетей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты