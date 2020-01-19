Национальный архив США замазал слово «Трамп» на фото с демонстрации

Национальный архив США убрал с фотографии массовых протестов 21 января 2017 года на выставке слово «Трамп».

Как пишет газета Washington Post, среди экспонатов была репродукция, на которой тысячи человек маршируют по улице Вашингтона против избрания президентом Дональда Трампа.

На фото было видно, что фамилия «Трамп» замазана с помощью компьютерной программы на транспарантах «Бог ненавидит Трампа» и «Трамп и республиканцы — руки прочь от женщин».

Кроме того, были замазаны слова, имеющие отношения к женской анатомии. Одной из основных тем акции протеста были права женщин, включая право на аборт.

Архив признался в изменении фотографии и заявил, что решение было принято с ведома главы ведомства Дэвида Ферьеро, который был назначен Бараком Обамой в 2009 году.

В музее заявили, что являются беспартийным и неполитическим федеральным агентством, а замазали имя президента, чтобы не участвовать в нынешних политических спорах.

Ранее музыкант Фаррел Уильямс направил Трампу письмо с критикой в связи с тем, что его песня звучала во время политического выступления президента США.

Американскому лидеру уже запрещали использовать свои песни в политических целях группы Aerosmith, The Rolling Stones, Queen, а также Адель, Рианна и Нил Янг.

Источник: Газета Известия