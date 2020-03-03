Национальный банк Швейцарии раскошелил швейцарские банки

Национальный банк Швейцарии (НБШ) в понедельник, 2 марта, сообщил о прибыли в размере 50,71 миллиарда долларов, что стало вторым результатом в его истории, передает Reuters.

Банк крупно заработал на фоне самой низкой в мире процентной ставки — минус 0,75 процента, что на 0,25 процентных пункта ниже, чем ставка по депозитам Европейского центробанка.

Отрицательная процентная ставка означает, что НБШ заставляет своих клиентов делиться средствами, то есть забирает у них процент от вклада в качестве платы за хранение. Таким образом, регулятор раскошелил банки собственной страны.

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Прибыль банка большей частью связана с вложениями в иностранную валюту, за счет которой регулятор пытался ослабить франк. На них он заработал 41,77 миллиарда долларов. Еще 7,15 миллиарда дохода банк получил от золотых активов.

Из этих средств Национальный банк выплатит 4,15 миллиарда долларов федеральному правительству (треть суммы) и кантонам (две трети). Это в два раза больше, чем обычные ежегодные выплаты.

Ранее сообщалось, что в НБШ признают недостаточность самой низкой в мире процентной ставки, чтобы сдержать рост франка как защитного актива. Ситуацию, которая угрожает местным экспортерам, не смогли изменить даже кредиты по отрицательной ставке, когда банки начали платить некоторым институциональным инвесторам — другим банкам, страховым компаниям, инвестфондам.

На данный момент единственным в мире центробанком, который смог справиться с проблемами роста с помощью отрицательных ставок, стал шведский регулятор. В декабре 2019 года он поднял ставку с минус 0,25 процента до нуля, объяснив, что спустя четыре года экономика вошла в фазу нормального роста.

Источник: Лента.Ру