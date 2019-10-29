Начальники генштабов России и США провели телефонные переговоры

Начальник штаба ВС России генерал Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провели 25 октября телефонный разговор.

Таким образом это стали третьи подобные переговоры, о которых сообщили публично.

«Как и в прошлых случаях, оба согласились держать конкретные детали их разговора в секрете», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы КНШ.

28 октября Милли рассказал о планах США сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии и не допустить к ним, в том числе официальны Дамаск и Россию.

Источник: Газета Известия