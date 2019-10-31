Начальница отделения почты в Карелии похитила более 500 тыс. рублей

В Пряжинском районе Карелии завершено расследование дела экс-руководителя почтового отделения. Женщину обвиняют в присвоении денег в крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По данным следствия, начальница дважды совершила хищение средств из кассы на общую сумму 530 тыс. рублей. Первый раз недостача 250 тыс. рублей была замечена руководством в июне 2019 года. Тогда виновная полностью вернула деньги. Однако уже через месяц женщина повторно присвоила из кассы почтового отделения 280 тыс. рублей, передает ИА FlashNord.

Ранее в Еврейской автономной области экс-начальницу почтового отделения в поселке Приамурском приговорили к трем годам лишения свободы за хищение 1,9 млн рублей. С декабря 2017 года по апрель 2018 года подсудимая составляла фиктивные финансовые отчеты. Свою вину она не признала.

Источник: Газета Известия