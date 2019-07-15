На Алтае в реке нашли урну с прахом ветерана ВОВ

В Алтайском крае в реке нашли урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны. 13 июля ители поселка Тальменка отдыхали на реке Чумыш, и один из них, ныряя, обнаружил на дне необычный объект.
Как сообщает газета «Тальменская жизнь», на урне сохранилась табличка с именем покойного. Им оказался Евгений Федорович Дольницын, родившийся в 1918 году. Умер ветеран в ноябре 2018-го.
Свою находку отдыхающие передали полиции.
Журналисты выяснили, что Дольницын родился в Алтайском крае, прошел всю войну и в 1946 году был уволен в запас в звании гвардии лейтенанта. Был награжден орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Киева», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда».
11 июля сообщалось, что в Воронеже на стройке нашли останки 15 красноармейцев и 10 медальонов бойцов. Также специалисты подняли на поверхность саперные лопатки, шлемы и целые патроны. Поисковики будут ходатайствовать перед районной администрацией о перезахоронении останков.
Источник: Газета Известия
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