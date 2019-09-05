На базе ДВФУ создадут центр ядерных технологий

5 сентября 2019     17
На базе ДВФУ создадут центр ядерных технологий

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и госкорпорация «Росатом» заключили соглашение о создании на острове Русский Международного научно-исследовательского центра перспективных ядерных технологий и совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики.

Соглашение подписано на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Подписи под документом поставили генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.

Соглашение предполагает, что на острове Русский будет создан Международный научно-исследовательский центр перспективных ядерных технологий. Центр позволит студентам, аспирантам и ученым Приморского края, а также специалистам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводить научные исследования с помощью полноценных цифровых моделей («цифровых двойников») научно-исследовательских установок госкорпорации «Росатом».

«Подписанное соглашение имеет большое значение в контексте реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой «Росатом» активно участвует, — отметил Алексей Лихачев. – Создание центра открывает новые возможности для молодых ученых и специалистов университета и важно для развития научно-образовательного потенциала всего Дальневосточного региона. Для «Росатома» это соглашение важно также с точки зрения развития взаимодействия с заказчиками наших цифровых продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

ДВФУ cформирует на острове Русский экосистему технологического предпринимательства для инновационного развития Дальнего Востока и обеспечения лидерства России на перспективных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Экосистема будет развиваться через создание на базе ДВФУ Инновационного научно-технологического центра, позволяющего выстраивать устойчивые взаимовыгодные связи с инжиниринговыми центрами, центрами исследований и разработок российских госкорпораций и ведущих IT-компаний страны.

По словам Константина Носкова, на Дальнем Востоке «создается высокотехнологический хаб мирового уровня». «В Центре цифрового развития будет сосредоточен опыт российских компаний в области “сквозных” цифровых технологий. Важно, что он не будет какой-то обособленной площадкой, где каждый работает сам на себя. Все разработки центра, имеющие важное значение для отрасли, будут тиражироваться и коммерциализироваться», — заявил он.

В рамках создания на острове Русский центра цифрового развития будет обеспечена консолидация научно-практического опыта и компетенций в области перспективных технологий по направлениям «сквозных цифровых технологий»: «больших данных», новых производственных технологий, интернета вещей, технологий виртуальной и дополненной реальностей, а также технологий облачных вычислений и обеспечения информационной безопасности.

«Многолетний опыт сотрудничества ДВФУ с госкорпорацией «Росатом» в научной и образовательной областях является залогом успешной реализации проектов по развитию новых цифровых технологий, — отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов. — Мы также рассчитываем на заинтересованное участие «Росатома» в подготовке на базе университета кадров по направлению своей деятельности и тесное взаимодействие в создании эффективной модели коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности вуза».

Источник: Лента.Ру

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