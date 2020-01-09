На больницы и спортобъекты Брянской области направят 3,2 млрд рублей

В Брянской области в 2020 году на объекты здравоохранения и спорта планируют направить 3,2 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт, строительство и модернизацию учреждений.
По данным областного правительства, предоставленным интернет-газете «Брянские новости», в медучреждения региона удалось привлечь десятки новых специалистов. Некоторые из них приехали из других областей. Одной из главных задач власти считают техническое переоснащение районных больниц.
Из спортивных объектов самых больших усилий потребует строительство Дворца единоборств. Оно началось в конце 2019 года.
Кроме того, в регионе возводятся новые стадионы, спортивные комплексы и бассейны.
В прошлом году сообщалось, что в Фокинском районе Брянска появится новый бассейн. Его строительство планируют завершить в 2020 году.
Источник: Газета Известия
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