На борту круизного лайнера на карантине у берегов США оказались россияне

6 марта 2020     10
На борту круизного лайнера на карантине у берегов США оказались россияне

На борту круизного лайнера Grand Princess, пассажиров которого проверяют на наличие коронавируса, оказались четверо россиян. Об этом сообщили в компании-операторе судна Princess Cruises, передает РИА Новости.

Судно стоит на карантине у берегов американского штата Калифорния. Уточняется, что все находящиеся на нем граждане России являются членам экипажа. Российские дипломаты ожидают подтверждения этой информации от властей США.

Ранее в Калифорнии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Погибший от пневмонии нового типа американец был пожилым человеком, подхватившим вирус на круизном лайнере, выходившем из Сан-Франциско. После этого в штате объявили о чрезвычайном положении.

По последним данным, в США зафиксирован 233 случая заболевания коронавирусом. 12 человек погибли, еще восемь вылечились. Всего в мире вирусом заражены более 98 тысяч человек.

Источник: Лента.Ру

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