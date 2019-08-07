На военном складе под Ачинском начался ремонт после пожара

7 августа 2019     11
На военном складе под Ачинском начался ремонт после пожара

На военном складе под Ачинском начались ремонтные работы после пожара. Об этом в среду, 7 августа, сообщили «РИА Новости» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«На территории административно-хозяйственной базы склада материально-технического обеспечения Центрального военного округа стартовали ремонтно-восстановительные работы. В населенный пункт завезены строительные материалы», — рассказали в военном ведомстве.

Пожар на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае возник 5 августа. За возгоранием последовали взрывы. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, была объявлена эвакуация.

6 августа Минобороны сообщило о ликвидации пожара. Следственные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По данным ведомства, в результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали. В военном ведомстве не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольца обвиняют в использовании фальшивых денег
Севастопольца обвиняют в использовании фальшивых денег

31-летний житель Севастополя, оставивший в магазинах города 5 фальшивых купюр, может заплатить штраф в миллион рублей и сесть в тюрьму …


169 севастопольцев обратились с жалобами на укусы клещей
169 севастопольцев обратились с жалобами на укусы клещей

От укусов клещей в Севастополе с начала года пострадали 142 ребенка в возрасте до 14 лет. Такие данные приводит Межрегиональное …


Сильный ветер сломал деревья и повалил заборы в российском городе
Сильный ветер сломал деревья и повалил заборы в российском городе

Из-за сильного ветра в Екатеринбурге 6 августа упали десятки деревьев, в том числе повредив припаркованные автомобили. Об этом сообщило E1. …


На военном складе под Ачинском начался ремонт после пожара
На военном складе под Ачинском начался ремонт после пожара

На военном складе под Ачинском начались ремонтные работы после пожара. Об этом в среду, 7 августа, сообщили «РИА Новости» в …


Разведка байтом: Пентагон ищет возможность защитить мобильные приложения сотрудников
Разведка байтом: Пентагон ищет возможность защитить мобильные приложения сотрудников

В Министерстве обороны США не могут эффективно разрабатывать защищённые мобильные приложения «с учётом требований безопасности». Об этом говорится в новой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты