На военном складе под Ачинском начался ремонт после пожара

На военном складе под Ачинском начались ремонтные работы после пожара. Об этом в среду, 7 августа, сообщили «РИА Новости» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«На территории административно-хозяйственной базы склада материально-технического обеспечения Центрального военного округа стартовали ремонтно-восстановительные работы. В населенный пункт завезены строительные материалы», — рассказали в военном ведомстве.

Пожар на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае возник 5 августа. За возгоранием последовали взрывы. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, была объявлена эвакуация.

6 августа Минобороны сообщило о ликвидации пожара. Следственные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По данным ведомства, в результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали. В военном ведомстве не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор.

Источник: Газета Известия