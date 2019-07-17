На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата

Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов 17 июля.
«Изначально на выборах по 45 избирательным округам решили участвовать 424 человека, из которых два при первичной подаче документов сменили округ. Таким образом, всего было подано 426 заявлений», — цитирует его «Интерфакс».
Как пояснил Горбунов, документы подали 290 человек, остальные сняли свои кандидатуры. Из одобренных претендентов 179 являются представителями различных партий, 62 — самовыдвиженцами.
Среди тех, чьи документы не были одобрены, 18 партийных кандидатов и 39 самовыдвиженцев.
Выборы депутатов Московской городской думы назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, а прием документов на регистрацию — 6 июля.
14 июля ряд кандидатов в Мосгордуму вышли на несанкционированную встречу с избирателями. При проверке подписей 10% были признаны бракованными, что автоматически означает снятие кандидатур. Претенденты на депутатское кресло намерены оспаривать результаты проверки. В ЦИК заверили, что ситуация с кандидатами не критична, а попытки собрать людей являются проявлением слабой позиции.
Источник: Газета Известия
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