На ВЭФ назвали сроки запуска беспилотных грузоперевозок между Москвой и Петербургом

«Национальные телематические системы» (НТС) могут в 2021-2022 годах запустить беспилотные промышленные грузоперевозки на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в среду, 4 сентября, сообщил гендиректор компании Алексей Нащекин.

«В ближайшее время выйдем на М-11 (трасса Москва – Санкт-Петербург — Ред) на пилот и года через два-три, при соответствующей нормативной базе, планируем (запустить) на Москва-Питер беспилотные перевозки», — цитирует его ТАСС.

По словам Нащекина, НТС к этому сроку намерена выйти на промышленные перевозки грузовым транспортом. Планируется, что беспилотные грузовики будут ездить по выделенным полосам.

Подразумевается, что в промышленных бесплотных перевозках будут участвовать и российские и зарубежные грузовики, отметил он.

В июне НТС презентовали на Петербургском международном экономическом форуме полностью беспилотный грузовой автомобиль и «умную дорогу», созданные российскими разработчиками. Обе новинки в течение двух лет тестировали на полигоне в Казани.

Источник: Газета Известия