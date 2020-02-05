На год идущий

Год только начался, а «чёрный лебедь» уже прилетел. Конечно же я говорю о коронавирусе. Хотя, на мой взгляд, паника слишком раздута и серьезных причин для опасений в отношении падения экономики и внешней торговли нет.

На 2019 год я давал осторожный прогноз по рынку и экономике, отмечая, что риски есть, хотя и относительно низкие. Вероятность наступления рецессии была мала. Поскольку 2018 год отметился обесценением рубля на фоне опасений относительно бегства нерезидентов из российских бумаг, которое грозило отечественной валюте еще большим падением, 2019-й встречали без особого оптимизма.

Однако эти опасения не реализовались. Более того, рубль стал самой крепкой валютой года, российский фондовый рынок оказался в числе абсолютных лидеров роста. Индекс полной доходности РТС составил около 55%. Что стало причиной для ралли и чего ожидать в наступившем году?

Российский рынок стартовал хорошо. В январе он показал новый рекорд: пробил отметку в 3200 пунктов. Однако затем коронавирус его подкосил. Вслед за падением мировых бирж российская площадка сокращалась до 3070 пунктов.

Однако среди внешних факторов, подаривших благополучие в 2019-м, необходимо отметить отсутствие ценовых шоков на мировых сырьевых и фондовых площадках. Да, российский рынок вырос максимальными темпами за десятилетие, но американский прибавил за этот период свыше 30% без учета дивиденда. И среднегодовая цена на нефть оказалась выше $60 за баррель. Помимо сырья, подорожали либо заметно не просели котировки большинства драгоценных и промышленных металлов. Другим внешним фактором стало потепление международных отношений между Россией и странами G7.

Безусловно, негативные тенденции тоже были. Среди них падение цены на газ и уголь, американские санкции в отношении «Северного потока – 2», которые задержат его ввод в эксплуатацию. Но это уже не смогло спровоцировать бегство инвесторов с российского фондового рынка, долгое время остававшегося недооцененным к мировым и всё же сумевшего сократить этот разрыв в 2019-м.

Основные внешние риски остаются прежними: это ценовые шоки и геополитика. Вероятность первых и их размах предсказать невозможно. Несмотря на множество исследований, надежное прогнозирование фондовых и экономических циклов остается непосильной задачей. Важно то, в какой степени шок отразится на российском рынке, экономике и валюте.

Уровень госдолга к ВВП России составляет 13,5%. Это самый низкий размер не только среди стран G20, но и вообще один из самых небольших в мире. При этом даже в случае ввода жестких санкций накопленных резервов вполне достаточно для поддержки выплат и по госдолгу, и по займам компаний, которые могут теоретически под санкции попасть. Объем выплат по внешнему долгу оценивается в $56 млрд на 2020 год.

Из важных геополитических факторов нельзя не отметить президентские выборы в США. Вероятность импичмента Трампа мала, но шансы на его переизбрание пока неочевидны. Неожиданные результаты выборов могут оказать очень сильное воздействие на американский фондовый рынок и спровоцировать аналогичное движение на российских площадках. Прогнозировать результаты выборов в США можно будет в конце лета — начале осени. При этом переизбрание Трампа, скорее всего, станет драйвером роста для рынков.

На ситуацию в экономике России повлияют динамика ставок и курса рубля, работа нового правительства, результат конституционной реформы и дополнительные бюджетные расходы. Влияние конституционной реформы в ближайший год, скорее всего, будет минимальным. Маловероятно перекраивание бюджета на фоне усиления полномочий законодательной ветви власти по отношению к кабмину. Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил основные векторы работы правительства. Среди них реализация нацпроектов и поддержка «цифровой экономики». И то и другое — стимул для развития.

Менее определенная, но в целом комфортная ситуация на денежном рынке. В случае усиления волатильности на фондовых площадках и повышения ставки в США инфляция может подскочить к 5% в годовом выражении. В этом случае Банк России не сможет продолжить политику смягчения, но это не ударит по экономике. Напротив, рост цен подхлестнет отложенный спрос. Следствием повышения ставок может стать умеренное ослабление нацвалюты в диапазоне 66–72 рублей за доллар.

Международные экономисты более обеспокоены возможным кризисом в мировой экономике, чем в России. Смена правительства не предвещает неприятных сюрпризов: приоритетами станут нацпроекты и цифровая экономика. Повышения налогов не планируется. Может сдвинуться с места забуксовавшая пенсионная реформа, которая станет одним из драйверов притока новых средств на фондовый рынок. Впервые за несколько лет на Московской бирже может пройти сразу несколько IPO.

Вот только самоощущения граждан относительно состояния экономики, вероятно, продолжат расходиться с данными статистики. Кризис был достаточно глубоким, он обесценил рублевые сбережения вдвое. Сыграли роль и негативные эмоции, вызванные пенсионной реформой. Может пройти еще несколько лет, пока экономический рост почувствуют домохозяйства. А если возвращаться к коронавирусу, то, если карантин на границе России и Китая продлится больше трех недель, товарооборот между странами может сократиться на 2–4%. В целом же если вспышку удастся взять под контроль за две недели, то потери российской экономики не превысят 0,2% в I квартале.

Автор — финансовый аналитик

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Источник: Газета Известия