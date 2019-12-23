На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

23 декабря 2019     10
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд в Балтийском море в его окрестностях было обнаружено минное поле времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью газете «Красная звезда».

Путин посетил Гогланд в рамках экспедиции под эгидой Русского географического общест­ва. Перед ней инженерное подразделение Балтийского флота очистило остров и прилегающее к нему морское дно от взрывоопасных предметов, рассказал Носатов.

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика “Александр Обу­хов” обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал. Все мины были уничтожены с помощью роботизированной подводной техники, добавил он.

Владимир Путин погрузился на дно Финского залива районе острова Гогланд в июле. На борту спускаемого аппарата C-explorer 3.11 президент осмотрел подлодку Щ-308 «Семга», которая затонула в годы Великой Отечественной войны.

Источник: Лента.Ру

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