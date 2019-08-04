На Западе оценили военно-морской парад в Петербурге

Россия на военно-морском параде наглядно показала свой кардинально меняющийся боевой флот. Об этом пишет издание National Interest.

По оценке автора статьи, страна изменила стратегию развития ВМФ, сосредоточившись на модернизации и производстве малотоннажных кораблей. В попытке отойти от советского наследия руководство страны пришло к выводу об эффективности малых группировок для быстрого реагирования на угрозы.

Несмотря на отсутствие флагманов флота, ракетного крейсера «Петр Великий» и авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», на параде были продемонстрированы новейший фрегат «Адмирал Касатонов» водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, а также корвет «Гремящий», являющийся модернизированной версией кораблей класса «Стерегущий».

Издание поясняет, что большое число кораблей малого водоизмещения, вооруженных крылатыми ракетами, способно заменить дорогие и сложные в производстве крупные военные суда.

28 июля президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин обошел парадную линию кораблей на борту катера «Раптор». Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов. Позже глава государства выступил с речью, в ходе которой заметил, что российский флот способен дать отпор любому агрессору.

Источник: Лента.Ру