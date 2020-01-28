На китайском подворье Москвы прошел молебен о спасении от коронавируса

28 января 2020     15
На китайском подворье Москвы прошел молебен о спасении от коронавируса

В московском храме Святителя Николая в Голутвине, где находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви, прошел молебен о спасении от эпидемии коронавируса нового типа. Об этом 28 января сообщил православный активист Кирилл Фролов.

«Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев отслужил молебен о спасении от эпидемии коронавируса пневмонии, охватившей союзный России Китай», — передает «Интерфакс».

В молебне приняли участие более 60 живущих в Москве китайцев, как крещеных, так и оглашаемых, только узнавших о православии — дипломаты, предприниматели, студенты.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.

28 января сообщалось, что общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Еще 976 человек находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Газета Известия

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