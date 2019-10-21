На корабле ВМС США установят первый боевой лазер

21 октября 2019     16
На корабле ВМС США установят первый боевой лазер

США хотят в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс. Об этом сообщил портал Drive.

По имеющейся информации, комплекс на данный момент находится в Сан-Диего. Его разработкой занималась американская военно-промышленная компания Northman Grumman, которая выиграла контракт на производство этого оружия еще в 2015 году.

Лазер будет установлен на корабле-доке USS Portland (LPD-27). Мощность луча в 150 кВт позволит поражать небольшие лодки и беспилотники.

Портал также отмечает, что испытания нового вооружения были назначены на четвертый квартал этого года, однако правительство сместило эти сроки.

28 июня стало известно, морская пехота США испытает новейшую лазерную установку. предназначенную для установки на армейские автомобили. Основным достоинством системы был назван ее «неограниченный боезапас».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

У сбежавших в глушь россиян захотели отобрать детей из-за нищеты
У сбежавших в глушь россиян захотели отобрать детей из-за нищеты

У многодетных россиян, которые переехали в глухой поселок, опасаясь органов опеки, хотят забрать детей. Историю семьи рассказала «Комсомольская правда». Семья …


На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
На корабле ВМС США установят первый боевой лазер

США хотят в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс. Об этом сообщил портал Drive. По имеющейся …


Помпео заявил, что не видел попыток США оказать давление на Украину
Помпео заявил, что не видел попыток США оказать давление на Украину

02:59 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что никогда не видел свидетельств того, что Вашингтон пытается оказать давление на украинские власти. …


Сейф со скрытой дверью помог хитрецу украсть миллионы
Сейф со скрытой дверью помог хитрецу украсть миллионы

Гонконгская полиция разыскивает мошенника, который украл крупную денежную сумму при помощи специального сейфа. Об этом сообщает издание South China Morning …


Ректор МФТИ рассказал о планах по сокращению отъезда выпускников за рубеж
Ректор МФТИ рассказал о планах по сокращению отъезда выпускников за рубеж

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев рассказал в интервью «Известиям», что вуз готов добиться сокращения числа уезжающих за рубеж выпускников вдвое за …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты