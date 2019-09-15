На Крите задержан грузовик с автоматами Калашникова и тысячами патронов

Греческая полиция задержала на острове Крит грузовик с четырьмя автоматами Калашникова, магазинами к ним и более 122 тыс. патронов. Вооружение нелегально привезено из Албании, сообщил в воскресенье, 15 сентября, портал Newsit.gr.

Власти обвиняют в причастности к этому 16 человек. Преступная группа, по данным правоохранителей, занималась контрабандой оружия и боеприпасов. Грузовик, в котором обнаружили оружие, обыскали в порту Ханья на Крите.

Выгода, которую получили бы организаторы незаконного ввоза оружия, оценивается примерно в €232 тыс. Обвинение предъявлено 11 гражданам Греции и пяти поданным других государств.

Ранее в сентябре стало известно о планах армии США закупить пять макетов автомата Калашникова для имитации его стрельбы. Такие макеты необходимы в рамках поставок учебного снаряжения. К ним также должны будут прилагаться средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.

Источник: Газета Известия