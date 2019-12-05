На Крымском мосту появился 20-метровый портрет мужчины с котом

В Крыму местные художники написали гигантский портрет мостостроителя на фоне судоходных арок моста через Керченский пролив. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщается на портале «Крымский мост».

Рисунок высотой почти 20 метров нанесли на одну из автодорожных опор. На нем изображен мужчина в голубой униформе и белой каске, который держит в руках бело-рыжего кота, рядом с ним сидит собака.

Как уточняет портал, запечатленные на портрете животные — кот Мостик и пес Цыган — являются талисманами моста, которые находились на стройплощадке все четыре года и застали весь процесс строительства от установки первых свай до укладки финальных рельсов. Также известно, что в процессе работы художники использовали специальные краски для росписи бетонных поверхностей.

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10:03 — 31 мая 2017

Отмечается, что рисунок посвящен команде из 15 тысяч рабочих и инженеров, которые занимались строительством Крымского моста. «Его увидят пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив с материка на полуостров, а также экипажи проходящих под мостом судов», — указано в сообщении.

4 декабря жители Крыма заметили на мосту через Керченский пролив мчащийся двухэтажный железнодорожный состав. На опубликованных в сети кадрах видно, как поезд с несколькими пустыми вагонами, на которые нанесена эмблема «Крымской железной дороги», движется по мосту и проносится мимо очевидцев.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

Источник: Лента.Ру