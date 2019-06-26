На Курилах произошло извержение вулкана Райкоке

На центральных Курилах произошло извержение вулкана Райкоке, которое повлекло за собой гибель флоры и фауны. Об этом 26 июня сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что на данный момент в этом районе наблюдаются слабые парогазовые выбросы с небольшим содержанием пепла.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров высказал опасения, что подобные опасные события могут произойти и на вулканах других островов Курильской гряды, которые имеют важное хозяйственное и стратегическое значение для региона и страны.

12 июня сообщалось, что вулкан Шивелуч на полуострове Камчатка выбросил столб пепла на высоту 4,5 км над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении на расстояние 15 км, населенных пунктов на его пути нет. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Источник: Газета Известия