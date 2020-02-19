На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».

В посольстве РФ в Токио рассказали ТАСС, что на берег в этот день сойдут двое россиян. В общей сложности корабль покинут около 500 человек.

Ранее стало известно, что карантин на судне Diamond Princess, истекающий 19 февраля, не будет продлен, и в этот же день пассажиры, у которых не был обнаружен коронавирус смогут покинуть корабль.

Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту отправился в круиз в конце января из японского города Йокогама по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса. 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Йокогамы и отправили на двухнедельных карантин.

В общей сложности на судне заболели более 520 человек. Из 24 россиян на борту были госпитализированы только двое — супружеская пара, причем диагноз подтвержден только у мужчины.

Вспышка коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 19 февраля количество погибших от инфекции в Китае превысило 2 тыс., всего заболели более 74 тыс. человек.

Источник: Газета Известия