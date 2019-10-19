На месте прорыва дамбы под Красноярском достаточно сил и средств

19 октября 2019     5
На месте прорыва дамбы под Красноярском достаточно сил и средств

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, на месте ЧС в золотодобывающем артеле под Красноярском достаточно сил и средств, передает «Интерфакс». Пострадавших направляют в районную больницу.

«На месте находятся два вертолета со спасателями и медиками. Выделена большая группировка от МЧС и МВД. Общее число людей, задействованных в операции по ликвидации трагедии, составляет более 100 человек. Людей достаточно», – сказал Усс в эфире телеканала «Россия 24».

Также он отметил, что санавиация готова к вылету на место происшествия, чтобы при необходимости вывезти пострадавших в Красноярск.

В строениях, пострадавших от прорыва дамбы, проживали 74 человека. Власти Красноярского края организовали эвакуацию жителей.

В 02:00 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек.

В администрации Щетинкинского сельсовета среди предварительных причин назвали обильные осадки и большой сель высотой около 4 м. Источники «РИА Новости» в экстренных службах региона допускают версию износа конструкции. В Ростехнадзоре дамба не была зарегистрирована, пишет «Газета.ру».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

На месте прорыва дамбы под Красноярском достаточно сил и средств
На месте прорыва дамбы под Красноярском достаточно сил и средств

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, на месте ЧС в золотодобывающем артеле под Красноярском достаточно сил и средств, передает …


Уточнено число находившихся рядом с разрушенной дамбой россиян
Уточнено число находившихся рядом с разрушенной дамбой россиян

В затопленных из-за прорыва дамбы в Красноярском крае общежитиях могли находиться до 80 человек. Об этом сообщает РИА Новости со …


Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 11
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 11

06:56 RT Число погибших при разрушении дамбы в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 11. В МЧС заявили, что судьба …


«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд
«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд

«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд для компенсации возможных потерь от прекращения транзита российского газа в Европу. Об этом …


Месси захотел избежать прикованности к «Барселоне»
Месси захотел избежать прикованности к «Барселоне»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не хотел бы выступать за каталонцев исключительно из-за контрактных обязательств. Его слова приводит …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты