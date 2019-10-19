На месте прорыва дамбы под Красноярском достаточно сил и средств

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, на месте ЧС в золотодобывающем артеле под Красноярском достаточно сил и средств, передает «Интерфакс». Пострадавших направляют в районную больницу.

«На месте находятся два вертолета со спасателями и медиками. Выделена большая группировка от МЧС и МВД. Общее число людей, задействованных в операции по ликвидации трагедии, составляет более 100 человек. Людей достаточно», – сказал Усс в эфире телеканала «Россия 24».

Также он отметил, что санавиация готова к вылету на место происшествия, чтобы при необходимости вывезти пострадавших в Красноярск.

В строениях, пострадавших от прорыва дамбы, проживали 74 человека. Власти Красноярского края организовали эвакуацию жителей.

В 02:00 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек.

В администрации Щетинкинского сельсовета среди предварительных причин назвали обильные осадки и большой сель высотой около 4 м. Источники «РИА Новости» в экстренных службах региона допускают версию износа конструкции. В Ростехнадзоре дамба не была зарегистрирована, пишет «Газета.ру».

Источник: Газета Известия