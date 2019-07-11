На московских дорогах установят шумозащитные панели

Порядка 30 км автодорог Москвы оборудуют новыми шумозащитными панелями. Об этом стало известно 11 июля на публичном представлении закупки, заказчиком которой выступает ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги».

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, перед победителем стоит задача обеспечить комфорт и безопасность москвичей, проживающих вблизи автомобильных трасс. Всего запланировано заменить 144 тыс. кв. м шумозащитных панелей вдоль трасс.

«Охрана населения от избыточных звуков магистралей просто необходима в условиях развития транспортной системы столицы, когда постоянно строятся и реконструируются существующие дороги, увеличиваются транспортные потоки, в том числе вблизи жилой застройки», — приводит его слова НСН.

Все работы должны быть выполнены до конца 2019 года. При помощи новых экранов, которые разместят вдоль дорог с насыщенным трафиком, удастся снизить уровень дорожного шума до 20%. Вся программа приведения в нормативное состояние шумозащитных экранов на объектах улично-дорожной сети столицы рассчитана на три года.

Начальная цена контракта – 993 млн рублей. Аукцион в электронной форме будет объявлен до конца июля.

В конце июня сообщалось, что самым распространенным нарушением ПДД в Москве стало превышение скорости.

Источник: Газета Известия