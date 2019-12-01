На МЦД-1 запустят удлиненные поезда

1 декабря 2019     15
На МЦД-1 запустят удлиненные поезда

По первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) с понедельника, 2 декабря будут курсировать поезда из 11 вагонов. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» досрочно перейдет на 11-вагонные поезда «Иволга» версии 2.0 вместо курсирующих сейчас семивагонных. Это позволит увеличить количество пассажирских мест на 357 тыс.», — говорится в сообщении.

Увеличить количество вагонов планировалось с 9 декабря. Досрочный переход стал возможен благодаря успешной совместной работе участников.

На МЦД-2 дополнительные вагоны к поездам добавили ранее в ноябре, что увеличило количество мест на 670 тыс. (30%). Теперь на втором диаметре курсируют 11-вагонные «Иволги» и 10-вагонные «Ласточки».

Таким образом, суммарно на обоих диаметрах будет более одного миллиона мест в сутки.

Линии диаметров МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» запустили 21 ноября. За первую неделю обоими диаметрами воспользовались более 3 млн человек.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД Царицыно, Тимирязевская, Дегунино, Беговая, Волоколамская, Лианозово и Кунцевская организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.

Источник: Газета Известия

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