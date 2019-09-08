На одном из избирательных участков Сахалина произошло возгорание

В городе Невельск Сахалинской области произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок №90. Об этом 8 сентября сообщает «Интерфакс — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в 10:48 местного времени (02:48 мск) в школе №2. Пожарные прибыли на место через две минуты. Через 30 минут возгорание, которое было зафиксировано в кабинете химии, удалось ликвидировать. В тушении были задействованы 10 человек и три единицы техники.

Как рассказал мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник, избирательный участок находился в другой части здания и не пострадал. По предварительной версии, загорелась проводка, пишет sakhalinmedia.ru.

Глава регионального избиркома Виктория Черкасова уточнила, что участок продолжил работу.

По данным регионального избиркома, на 12:00 (4:00 мск) явка в Сахалинской области составила 15,36%. В прошлом году она была 17,27%. Наибольшая активность наблюдается в Макаровском, Томаринском, Курильском, Александровск-Сахалинском районах. Сообщений о нарушениях не поступало.

8 сентября в единый день голосования в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.

Источник: Газета Известия