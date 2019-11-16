На Первом канале назвали бредом слухи о Бузовой на «Евровидении»

На Первом канале опровергли слухи о выступлении Ольги Бузовой на «Евровидении». Об этом сообщает РИА Новости.

Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала, дал комментарий в ответ на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть планы певицы. «Это бред», — заявил он.

Пресс-служба Первого канала, в эфире которого будут транслировать «Евровидение» в мае 2020 года, воздержалась от комментариев.

В четверг, 15 ноября, Ольга Бузова во время своего концерта заявила, что споет на конкурсе «Евровидение». Пред исполнением авторской песни на английском языке она заинтриговала поклонников утверждением,что следующую композицию на английском она будет петь на «Евровидении».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что Ольга Бузова вполне может выступить на конкурсе, так как на «Евровидении», по его мнению, важнее яркий номер, а не вокал артиста. Он добавил, что на состязание уже отправляли «людей похуже».

Источник: Лента.Ру