На пост премьера Великобритании будут претендовать десять политиков

10 июня 2019     16
На пост премьера Великобритании будут претендовать десять политиков

Кандидатами на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании зарегистрированы десять человек. Об этом сообщил управляющий комитет консерваторов.

Лидерами гонки, по мнению политологов, являются бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Борис Джонсон, действующий министр иностранных дел Джереми Хант и бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, передает «РИА Новости».

Также в списке кандидатов министр природных ресурсов Майкл Гоув, экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом, министр международного развития Рори Стюарт, глава МВД Саджид Джавид, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, министр труда и пенсий Эстер Макви и представитель Минфина при палате общин Марк Харпер.

Выборный процесс, как ожидается, закончится во второй половине июля. До этого момента на посту останется Тереза Мэй, которая официально ушла с поста 7 июня.

Британские парламентарии трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

Источник: Газета Известия

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