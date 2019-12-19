На пресс-конференцию Путина принесли чемодан с образцом экзоскелета

19 декабря 2019     10
На пресс-конференцию Путина принесли чемодан с образцом экзоскелета

Корреспондент муниципального телевидения Волгограда Александра Агафонова взяла с собой на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина разработанный в их городе образец экзоскелета. Об этом она рассказала «РИА Новости» перед началом пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Привезенный в Москву в отдельном чемодане образец является разработкой Волгоградского медицинского университета.

Агафонова пояснила, что экзоскелет помог ей самой и она собирается предложить российскому лидеру создать центр по производству таких устройств в Волгограде.

Она добавила, что журналисты волгоградского муниципального телевидения на пресс-конференции хотят попросить президента о том, чтобы экзоскелеты производили именно в их городе, чтобы открыть там всероссийский центр по производству этих устройств, потому что там уже есть наработанная технология. «Конечно, она пока единичная, в единичном экземпляре производятся экзоскелеты. Но есть планы, есть большое желание и возможности это все поставить на поток и помогать пациентам», — пояснила Агафонова.

Журналисты продемонстрировали устройство своим пришедшим на пресс-конференцию коллегам. «Это уникальный продукт, в мире нет такого. У меня у самой заболевание верхних конечностей. Я журналист, экзоскелет буквально полгода назад у меня появился, и сейчас он действительно мне очень сильно помогает: я могу полноценно работать, могу делать другие вещи — бытовые и так далее», — сказала Агафонова.

Большая пресс-конференция Путина пройдет в четверг, 19 декабря, в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895 человек.

Источник: Газета Известия

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