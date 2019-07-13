На пути российских военных в Сирии взорвалась бомба

13 июля 2019     24
На пути российских военных в Сирии взорвалась бомба

На пути патруля военной полиции Вооруженных сил России в Сирии взорвалась бомба. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Инцидент произошел в провинции Даръа на трассе между населенными пунктами Хараба и Маараба. Российские военнослужащие не пострадали, повреждений техники также не обнаружено.

В ЦПВС сообщили, что взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. По данным центра, ответственность за теракт несут боевики террористических группировок, действующие разрозненно на юге Сирии, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Российское командование приняло дополнительные меры для обеспечения безопасности военнослужащих.

В конце июня стало известно, что Россия нанесла удар по позициям террористической группировки «Джейш аль-Изза». В результате были уничтожены 11 боевиков, в том числе несколько главарей ячейки. Это стало ответом на гибель одного из российских военных, за что члены «Джейш аль-Изза» неоднократно брали на себя ответственность.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

Источник: Лента.Ру

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