На разработку «лунного» корабля у Роскосмоса попросили еще 18 миллиардов рублей

16 декабря 2019     26
На разработку «лунного» корабля у Роскосмоса попросили еще 18 миллиардов рублей

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку корабля «Орел», предназначенного для пилотируемых полетов к Луне. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, дополнительные 2,7 миллиарда рублей требуются на разработку системы аварийного спасения корабля, 2,2 миллиарда рублей — на доработку системы исполнительных органов спуска, 524 миллиона рублей — на доработку системы управления движением и навигацией.

На разработку перспективного российского пилотируемого космического корабля «Орел», ранее известного как «Федерация», выделено 57,5 миллиарда рублей. Согласно данным сайта госзакупок, на сегодняшний день по этому контракту оплачено 18,5 миллиарда рублей, из которых РКК «Энергия» отчиталась перед Роскосмосом о работах на 819,3 миллиона рублей

13 декабря стало известно, что корабль «Орел» оказался перетяжеленным на 2,3 тонны, в результате чего запускаемый тяжелой ракетой семейства «Ангара» летательный аппарат не долетит до Луны

Источник: Лента.Ру

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На разработку «лунного» корабля у Роскосмоса попросили еще 18 миллиардов рублей
На разработку «лунного» корабля у Роскосмоса попросили еще 18 миллиардов рублей

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