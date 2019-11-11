На российском рынке стартовали продажи обновленного Lexus GX 460

11 ноября 2019     8
На российском рынке стартовали продажи обновленного Lexus GX 460

В России начались продажи обновленного кроссовера Lexus GX 460. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» в понедельник, 11 ноября.

Отмечается, что автомобиль получил новые светодиодные фары, а в отделке интерьера Lexus GX 460 применяется кожа и декоративные вставки из черного дерева с лазерной гравировкой.

Опционально Lexus GX 460 можно теперь заказать с четырьмя камерами, установленными по периметру автомобиля и функцией помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor). Также для кроссовера стала доступна аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 17 динамиками. Автомобиль оснащен 4,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 296 л.с.

Стоимость обновленного Lexus GX 460 начинается от 4 565 000 рублей.

5 июля сообщалось, что Lexus представил на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) прототип спортивного автомобиля LC с откидным верхом.

Источник: Газета Известия

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