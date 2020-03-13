На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

13 марта 2020     18
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Основные американские индексы в ходе торгов 12 марта обрушились почти на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йорской фондовой биржи, сообщает CNBC.

По состоянию на 23:00 по московскому времени у S&P 500 — минус 9,51 процента, у NASDAQ — минус 9,43 процента, у Dow Jones — минус 9,99 процента.

Такой показатель стал худшим с 1987 года, когда индекс Dow Jones в «черный понедельник» опустился на 22,61 процента и достиг самого низкого значения за всю свою историю.

Ранее сообщалось о том, что инвесторы запаниковали после того, как в обращении президента США Дональда Трампа не прозвучало каких-либо серьезных обещаний по поддержке экономики.

В первый раз на этой неделе торги на американских биржах приостановили 9 марта на фоне обрушения нефтяных котировок. Тогда это произошло впервые с момента кризиса 2008 года.

Российские индексы на торгах 12 марта также падают. Мосбиржа снижается в районе 7 процентов, а РТС опустился на 10 процентов. Первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов отказался считать ситуацию паникой и отметил, что правительство готово принять какие-то меры, но пока не видит необходимости.

Источник: Лента.Ру

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