На сайте правительства опубликован новый состав кабмина

Новый состав правительства, утвержденный президентом России Владимиром Путиным 21 января, опубликован на официальном сайте кабинета министров в разделе «Персональный состав правительства».

На портале появились фотографии новых заместителей председателя правительства и федеральных министров.

Так, должности сохранили вице-премьеры Юрий Борисов, Игорь Трутнев и Татьяна Голикова. Первым вице-премьером был назначен Андрей Белоусов, который ранее был помощником президента России.

Новым вице-премьером стал Марат Хуснуллин, занимавший пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Также вице-премьером был назначен замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко.

Еще одним заместителем премьер-министра стал Алексей Оверчук. Ранее он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

Также на эту должность назначили Дмитрия Чернышенко, являвшегося генеральным директором «Газпром медиа холдинга».

Кроме того, на пост вице-премьера была назначена Виктория Абрамченко (замглавы Минэкономразвития и глава Росреестра).

Свои должности сохранили министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минфина Антон Силуанов, глава МЧС Евгений Зиничев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Помимо этого, восемь назначенных Путиным министров возглавили свои ведомства впервые. Так, главой Министерства здравоохранения стал Михаил Мурашко, Министерства науки и высшего образования — Валерий Фальков, Министерства просвещения — Сергей Кравцов, Министерства спорта — Олег Матыцин, Министерства труда и социальной защиты — Антон Котяков, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев, Министерства экономического развития — Максим Решетников.

Котяков и Мурашко проходят обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва («Школы губернаторов»). Решетников и Фальков являются ее выпускниками. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «Школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.

На следующий день глава государства подписал указ о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ. Тем же указом президент освободил Медведева от исполнения обязанностей премьер-министра, на эту должность был назначен Михаил Мишустин. 21 января Путин подписал указ о новом составе кабинета министров страны.

Источник: Газета Известия