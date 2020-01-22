На сайте правительства опубликован новый состав кабмина

22 января 2020     17
На сайте правительства опубликован новый состав кабмина

Новый состав правительства, утвержденный президентом России Владимиром Путиным 21 января, опубликован на официальном сайте кабинета министров в разделе «Персональный состав правительства».

На портале появились фотографии новых заместителей председателя правительства и федеральных министров.

Так, должности сохранили вице-премьеры Юрий Борисов, Игорь Трутнев и Татьяна Голикова. Первым вице-премьером был назначен Андрей Белоусов, который ранее был помощником президента России.

Новым вице-премьером стал Марат Хуснуллин, занимавший пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Также вице-премьером был назначен замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко.

Еще одним заместителем премьер-министра стал Алексей Оверчук. Ранее он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

Также на эту должность назначили Дмитрия Чернышенко, являвшегося генеральным директором «Газпром медиа холдинга».

Кроме того, на пост вице-премьера была назначена Виктория Абрамченко (замглавы Минэкономразвития и глава Росреестра).

Свои должности сохранили министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минфина Антон Силуанов, глава МЧС Евгений Зиничев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Помимо этого, восемь назначенных Путиным министров возглавили свои ведомства впервые. Так, главой Министерства здравоохранения стал Михаил Мурашко, Министерства науки и высшего образования — Валерий Фальков, Министерства просвещения — Сергей Кравцов, Министерства спорта — Олег Матыцин, Министерства труда и социальной защиты — Антон Котяков, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев, Министерства экономического развития — Максим Решетников.

Котяков и Мурашко проходят обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва («Школы губернаторов»). Решетников и Фальков являются ее выпускниками. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «Школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.

На следующий день глава государства подписал указ о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ. Тем же указом президент освободил Медведева от исполнения обязанностей премьер-министра, на эту должность был назначен Михаил Мишустин. 21 января Путин подписал указ о новом составе кабинета министров страны.

Источник: Газета Известия

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