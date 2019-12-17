На Сахалине торжественно открыли дом культуры

В селе Буюклы в Смирныховском районе Южно-Сахалинска после строительных работ торжественно открыли дом культуры. Об этом сообщила помощница мэра муниципалитета Ольга Короткова, передает ТАСС.

В учреждении, в частности, заменили изношенные инженерные системы, а также в целом обновили внутренний и внешний облик здания. Модернизация была проведена за счет сэкономленных средств из федерального бюджета.

«Дом культуры в селе — это не только площадка для проведения культурных мероприятий, но и место для творчества самих местных жителей, для их общения», — рассказали в мэрии и добавили, что сельчане долгое время ждали завершения капитального ремонта.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Источник: Лента.Ру