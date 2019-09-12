На удалившего скандальный клип про Москву Тимати устроили травлю

После исчезновения с YouTube-канала рэпера Тимати клипа на трек «Москва», побившего рекорд по количеству дислайков среди музыкальных видео в российском сегменте видеохостинга, рассерженные интернет-пользователи переключились на другие произведения артиста. Они отметились в комментариях под клипами хип-хоп-исполнителя, призывая ставить им отрицательные оценки.

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«Кто не успел дислайкнуть “Москву”, не расстраивайтесь, ведь у этого исполнителя еще много видео. Погнали!» — написал один из пользователей под клипом на трек «Нельзя», записанный совместно с певицей Назимой.

«Помню Тимон, клип “Москва” помню и полтора мульта дисов под ним!» — отметил другой пользователь в комментариях под вышедшем в апреле видео на композицию «Помнишь».

Пользователи также поставили негативные оценки клипу «Лучший друг», который Тимати выпустил в 2015 году в качестве подарка на день рождения президенту России Владимиру Путину. «Кто еще зашел сблевануть после “Москвы”?» — спросил один из пользователей. Его комментарий набрал около трех тысяч лайков.

10 сентября сообщалось , что Тимати удалил клип на трек «Москву». Музыкант заявил, что «ему не нужен срач», и что он не хотел «разозлить такое количество людей». Видео набрало 1,4 миллиона дислайков и всего 85 тысяч лайков. В треке Тимати утверждал, что он «в пятом поколении коренной москвич», который «не ходит на митинги и не втирает дичь», и собирался «хлопнуть бургер за здоровье Собянина». Ролик, записанный вместе с рэпером Гуфом, вышел ко Дню города.

Источник: Лента.Ру