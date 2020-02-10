На Украине возмутились поездкой гимнасток в Москву

Украинские комментаторы обрушились с критикой и оскорблениями на тренера гимнасток страны Ирину Дерюгину, которая сообщила об участии спортсменок в турнире в Москве и выложила фото на фоне Кремля.

В начале февраля Дерюгина сообщила, что гимнастки Ева Мелещук и Кристина Пограничная примут участие в Гран-при Москвы. На сайте Федерации гимнастики Украины тренер объяснила, что взвесив все за и против, спортсмены решили принять участие в соревнованиях. По словам Дерюгиной, отказ мог негативно сказаться на рейтинге гимнасток.

На Украине новость была воспринята неоднозначно. Под постом от 26 января в Instagram тренера, где она опубликовала фото с Красной площади, пользователи Сети оставили множество негативных и оскорбительных комментариев.

«Стыдно за таких спортсменов», — написал один из них.

«Дно. Было бы хорошо, если бы ты вообще не возвращалась», — добавил другой.

«Ты — позор нашей страны!» — гласили остальные комментарии.

Были и те, кто призвал спортсменок и тренера не обращать внимание на злобные отзывы и пожелали успехов на соревнованиях.

Как пишет «РИА Новости», на турнире, прошедшем 8-9 февраля российские болельщики тепло поприветствовали спортсменок из соседнего государства. Ранее министерство спорта Украине запретило спортсменам участвовать в соревнованиях на территории РФ и отказалось финансировать тех, кто решится поехать на турниры.

Источник: Газета Известия