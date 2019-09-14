На Украине вспомнили о голосовании за союз с Россией

14 сентября 2019     18
На Украине вспомнили о голосовании за союз с Россией

В 1991 году в ходе референдума о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины население страны голосовало за союзное с Россией государство, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с Bihus.info. Видеозапись опубликована на YouTube.

По словам Кравчука, украинцы думали, что страна обретет большую свободу в социальном и экономическом плане. «Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: “Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией”» , — вспоминает бывший украинский лидер.

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Кравчук добавил, что в Беловежской пуще говорили о независимости именно государства, хотя жители не разделяли эту точку зрения. «То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать», — пояснил он.

В августе первый президент Украины объяснил, почему после провозглашения Украиной независимости, мировое сообщество отказывалось признавать ее суверенитет от СССР. По словам Кравчука, решающую роль в этом вопросе сыграл референдум. «Только после референдума начали признавать. Я каждый день отвечал на поздравления, на телеграммы. Такой был активный процесс поддержки независимости Украины в мире», — рассказал он.

Верховный Совет Украинской ССР 24 августа 1991 года принял два документа — Акт провозглашения независимости Украины и постановление «О провозглашении независимости Украины».

Всеукраинский референдум состоялся 1 декабря 1991 года. На всенародное голосование был вынесен один вопрос: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?» Более 90 процентов участников голосования при явке в 84 процента избирателей дали утвердительный ответ.

Источник: Лента.Ру

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