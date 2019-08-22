На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

Безсмертный считает, что Европа может отменить ограничительные меры уже через полгода. Он выразил недовольство тем, что встреча глав государств прошла в позитивном ключе. По его мнению, для исправления ситуации нужны «серьезные тактические шаги во внешнеполитическом, дипломатическом плане в Европе».

Также Безсмертный обратил внимание на то, что Макрон не называл ситуацию на Украине войной, а обозначил ее как «украинский кризис».

Источник: Лента.Ру