На Украине завели дело против Обамы

30 января 2020     13
На Украине завели дело против Обамы

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало очередное расследование в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Он рассказал, что также фигурантами дела являются прошлые президент и вице-президент США Барак Обама и Джозеф Байден. Депутат уточнил, что будут расследоваться «факты, изложенные адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани о коррупции на Украине».

Кузьмин представил фотографии бумаг, подтверждающих начало расследования. При этом в документе все фигуранты, кроме Порошенко, указаны как «неустановленные лица».

Джулиани неоднократно выступал за проведение расследования в отношении властей Украины по поводу того, что сын кандидата в президенты США Хантер Байден получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings во время нахождения отца в должности вице-президента.

Также был обнародован разговор Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с Петром Порошенко, занимавшим в то время пост президента Украины. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за «дела Burisma».

Источник: Лента.Ру

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