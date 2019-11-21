На Украине задержали россиянина из ИГ

В украинском Житомире задержали 30-летнего гражданина России, который находится в международном розыске за совершения убийства. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Национальную полицию республики.

По информации правоохранительных органов, задержанный является членом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) и даже руководителем одной из ее групп.

В Нацполиции Украины сообщили, что мужчина родился в Луганской области и долгое время жил в России, его задержание связано с усилением мер по очищению Житомирской области от потенциально опасных преступников. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного.

15 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в окрестностях Киева одного из ключевых лидеров «Исламского государства» Аль Бара Шишани. Он является гражданином Грузии. СБУ сообщила, что с 2012 года Шишани был полевым командиром ИГ в сирийской провинции Латакия. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГ — заместителя военного амира. В 2018 году он незаконно прибыл на Украину по поддельному паспорту и начал координировать деятельность специальных организаций ИГ.

В июле 2016-го года Руслан Бальбек, занимавший тогда должность вице-премьера Республики Крым, заявил, что у северных границ полуострова, на юге украинской Херсонской области при попустительстве Киева действуют лагеря исламских радикалов. «Нам известно о тренировочных лагерях в Херсонской области Украины, в которых готовят сторонников ИГИЛ», — отметил тогда Бальбек.

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Источник: Лента.Ру