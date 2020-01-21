На Украине запланировали распродажу тюрем

21 января 2020     23
На Украине запланировали распродажу тюрем

Министерство юстиции Украины планирует начать распродажу тюрем для пополнения государственного бюджета и увеличения доходов ведомства. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу», — подчеркнул министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, вырученные деньги ведомство планирует потратить на улучшение инфраструктуры.

В октябре 2019 года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о возможности продажи в частные руки акций украинской почтовой службы и железных дорог. Президент Украины Владимир Зеленский ставил перед парламентом и правительством задачу до 1 октября начать масштабную приватизацию в стране. Также он поручил до 1 декабря передать Фонду государственного имущества не менее 500 госпредприятий для приватизации.

Позже министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что более трети украинских государственных предприятий будут ликвидированы «за ненадобностью». По его словам, украинские власти собираются закрыть 1,2 тысячи предприятия. «Это значит, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне “Укрспирт” есть такие заводы», — добавил Милованов.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Балаклаве проверили работу общественного транспорта
В Балаклаве проверили работу общественного транспорта

Насколько соблюдают интервал движения автобусы и работают ли в них валидаторы для безналичной оплаты проезда проверили сегодня сотрудники городского департамента …


В связи с закрытием Большой Морской изменятся маршруты общественного транспорта
В связи с закрытием Большой Морской изменятся маршруты общественного транспорта

Автовладельцев Севастополя вновь ждут неудобства в связи с ремонтом Большой Морской. В течение двух недель им придется искать пути объезда …


Volkswagen приступил к тестам нового минивэна Caddy
Volkswagen приступил к тестам нового минивэна Caddy

Немецкая компания Volkswagen приступила к тестам минивэна Caddy нового поколения. Об этом 21 января сообщает Motor1. В настоящее время автомобиль …


В Москве выбрали лучшие городские новинки
В Москве выбрали лучшие городские новинки

13:30 Жители столицы проголосовали за лучшие городские новинки, которые появились за последние три месяца 2019 года. © Официальный сайт Мэра …


Руководство Белогорского района требуют от владельца «Тайгана» узаконить гостиницу и кафе
Руководство Белогорского района требуют от владельца «Тайгана» узаконить гостиницу и кафе

Арбитражный суд Республики Крым принял к производству иск администрации Белогорского района к руководству зоопарка «Тайган». Информация об этом опубликована в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты