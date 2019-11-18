На Украине заявили о выгоде России от возвращения задержанных кораблей

18 ноября 2019     36
На Украине заявили о выгоде России от возвращения задержанных кораблей

Согласие Украины забрать задержанные Россией в Керченском проливе корабли можно рассматривать как шаг Киева навстречу Москве, заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, Киев и мировое сообщество могли оказывать давление на РФ, пока у нее были украинские суда, и Москва столкнулась бы с «новыми проигранными судами, санкциями и штрафами».

Однако президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи «нормандской четверки» якобы решил пойти на уступки.

«Президент Порошенко в свое время отказался забирать захваченные старые украинские корабли в Крыму именно с целью сохранения рычага давления на РФ в международных судах. Возвращение катеров можно рассматривать как шаг навстречу <…> Зеленский рассчитывает на уступки РФ во время встречи в «нормандском формате», — написал Бутусов в Facebook.

Журналист полагает, что украинский лидер будет добиваться обмена удерживаемыми лицами.

Три корабля ВМС Украины «Яна Капу», «Никополь» и «Бердянск» вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, проигнорировав требования погранслужбы остановиться. В результате они были задержаны силой.

В Москве расценили произошедшее как намеренную провокацию Киева, желающего международного скандала.

В отношении 24 украинских моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Решением суда они были арестованы и доставлены в Москву. На родину украинцы вернулись 7 сентября в рамках обмена осужденными.

При этом Москва несколько раз предлагала Киеву забрать обратно свои корабли, но получала отказ. 16 ноября помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил о завершении согласования условий возврата кораблей.

Суда передадут украинской стороне в 12:00 18 ноября в нейтральных водах в районе крымского мыса Такиль.

Источник: Газета Известия

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