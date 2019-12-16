На Украине заявили о знании русского языка «лучше россиян»

16 декабря 2019     8
На Украине заявили о знании русского языка «лучше россиян»

Украинцы говорят по-русски лучше россиян, заявил депутата Верховной рады Юрий Павленко.

По его словам, языковое разнообразие на Украине могло бы усилить страну и распространить ее влияние, в том числе на Россию.

«Все страны борются за расширение территории своего влияния. Почему мы так легко себя ограничиваем в возможностях идти дальше и расширяться? Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне — да мы можем защищать русскоговорящее население в России. Так давайте использовать наши преимущества», — сказал Павленко в эфире телеканала NewsOne.

Комментарий депутата прозвучал при обсуждении закона о госязыке, который предусматривает использование только украинского во всех сферах жизни.

10 декабря депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский внес на рассмотрение рады проект об отмене закона о госязыка. По его словам, действующий закон не способствует защите и развитию украинского языка, но приводит к дискриминации носителей других языков, в там числе, русского.

В апреле Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка. Документ вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

На Украине заявили о знании русского языка «лучше россиян»
На Украине заявили о знании русского языка «лучше россиян»

Украинцы говорят по-русски лучше россиян, заявил депутата Верховной рады Юрий Павленко. По его словам, языковое разнообразие на Украине могло бы …


В России появились «гламурные» роды
В России появились «гламурные» роды

В России становятся все более популярными «гламурные» роды. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-педиатр, председатель правления общероссийской …


Тренер «Райо Вальекано» осудил фанатов клуба, оскорблявших украинского футболиста
Тренер «Райо Вальекано» осудил фанатов клуба, оскорблявших украинского футболиста

03:09 Главный тренер «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса прокомментировал поведение фанатов команды, из-за оскорблений которых в адрес украинского форварда Романа …


В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете …


Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы
Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы

Полностью перевооружить российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы планируется к 2024 году. Об этом газете Красная …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты