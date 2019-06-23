На Украине заявили о критическом дефиците газа

Компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците топлива. Об этом сообщается на сайте компании.

Сейчас в подземных хранилищах находится 152 миллиона кубометров газа. Это почти на 100 миллионов меньше, чем нужно для обеспечения месячной потребности в топливе. Компания отметила, что для собственных нужд и обеспечения работы технологического оборудования в летний период понадобится около 720 миллионов кубометров газа.

«Укртрансгаз» не смог провести 12 тендеров на закупку газа из-за задолженностей перед поставщиками. Компания не может вовремя рассчитаться с контрагентами, поэтому они отказываются предоставлять предложения для участия в тендерах. Задолженность компании составляет более четырех миллиардов гривен (более 9,6 миллиарда рублей).

«Укртрансгаз» предупредил органы власти о возможной остановке газотранспортной системы страны. МЧС Украины рассматривает это как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня.

Источник: Лента.Ру