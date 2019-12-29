На Украине заявили о продолжении согласования формулы обмена «всех на всех»

29 декабря 2019     15
На Украине заявили о продолжении согласования формулы обмена «всех на всех»

Согласование формулы обмена «всех на всех» будет продолжено на следующем саммите «нормандской четверки» (Россия, Франция, Украина, Германия). Об этом после прошедшего в Донбассе обмена пленными написал в воскресенье, 29 декабря, глава МИД Украины Вадим Пристайко в своем Twitter.

«Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. На следующих раундах (встреч в «нормандском формате». ― Ред.) мы продолжим работать ради окончательной формулы «всех на всех» ― это приоритет», ― отметил он на своей странице в соцсети.

В воскресенье в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» состоялся обмен пленными между Киевом и Донбассом. Процесс проходил на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда. На Украину вернулись 76 человек, в республики Донбасса, по предварительным данным — 124.

О достижении договоренности по проведению обмена между самопровозглашенной Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Украиной удерживаемыми лицами до конца 2019 года стало известно 23 декабря.

18 декабря в ЛНР подтвердили готовность провести обмен пленными до конца года, тогда же представитель республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева призвала Украину приложить все усилия для выполнения решения «нормандской четверки» и достижения договоренностей по освобождению и обмену людей в формате «всех на всех».

О договоренности провести обмен в формате «всех на всех» до 31 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров «нормандской четверки», которая прошла 9 декабря в Париже.

Источник: Газета Известия

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