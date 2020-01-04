На Украине Киев назвали «второсортной Москвой»

4 января 2020     49
На Украине Киев назвали «второсортной Москвой»

Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины.

Он назвал Киев «второсортной» версией Москвы и «неухоженным общежитием». По словам журналиста, украинская столица сильно отстает от российской. Он также подчеркнул, что Киев — это концентрат всех «государственных болячек» страны.

Зубюк добавил, что в Киеве безвкусная архитектура, хаотичная застройка, огромные пробки и коррупция на каждом шагу. «Настоящие изменения в государстве будут видны, прежде всего, в Киеве. И сейчас их, очевидно, нет», — отметил журналист.

В июле украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев. Он рассказал, что когда посетил столицу России, он испытал стыд из-за того, что «имперская столица» более «чистая, приятная и ухоженная», чем Киев. По его словам, Москва — «чистейший мегаполис с приятной атмосферой», в то время как украинская столица — очень грязный город, который уступает российской по многим параметрам.

В 2018-м Киев вошел в топ-10 самых грязных городов Европы. Санкт-Петербург занял 17-е место, обогнав Москву по уровню загрязнения на две позиции.

Источник: Лента.Ру

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